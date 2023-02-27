Экономист Узун рассказал, для чего России нужна зерновая сделка

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Комментируя требование Турции и ООН к странам Запада о предоставлении гарантий по выходу продукции из России на рынки, эксперт заявил, что для нашей страны выгодно и полезно участвовать в данном соглашении. Это связано с тем, что сложности с работой системы SWIFT и логистикой мешают в реализации зерновой сделки. Об этом пишет Pravda.Ru.
“Препятствия, связанные с санкциями, остались. Расчёты, остановка работы SWIFT, отказ страховщиков оформлять российские суда — всё это создаёт проблемы. Суда РФ не пропускают во многие порты, надо искать замены. Российское зерно прямо у берега, а не в порту, перегружается с одних кораблей на другие, чтобы отправиться дальше”, - сказал Узун.