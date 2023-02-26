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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Весне дорогу! Март в Омске начнется с резкого потепления, дождя и ветра

26 февраля 2023, 08:45
Фото: 1MI
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1 марта омичей ждет потепление до +3, дождь и ветер

Зима в регионе закончится сильным ветром и гололедицей.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с потепления -2…-7 градусов. Местами пойдет небольшой снег, ожидается метель. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 метров в секунду.

Опасная погода сохранится и в ночь на 28 февраля. На дорогах появится гололедица, осадки усилятся. Температура воздуха опустится до — 8. А во вторник днем резко потеплеет до +3 градусов. Снег пойдет с дождем, не стихнет сильный ветер.

Первый день весны встретит омичей тепло: -2…+3. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют мокрый снег с дождем, гололед. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, ранее омичей предупреждали об опасной ситуации на дорогах из-за обильного снегопада:

Видимость ухудшается. Омичей предупреждают об опасной погоде
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#Погода#Потепление#Ветер#Снег#Дождь#Прогноз погоды#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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