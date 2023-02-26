Весне дорогу! Март в Омске начнется с резкого потепления, дождя и ветра

Опасная погода сохранится и в ночь на 28 февраля. На дорогах появится гололедица, осадки усилятся. Температура воздуха опустится до — 8. А во вторник днем резко потеплеет до +3 градусов. Снег пойдет с дождем, не стихнет сильный ветер.