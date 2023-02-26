Весне дорогу! Март в Омске начнется с резкого потепления, дождя и ветра

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с потепления -2…-7 градусов. Местами пойдет небольшой снег, ожидается метель. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 метров в секунду.
Опасная погода сохранится и в ночь на 28 февраля. На дорогах появится гололедица, осадки усилятся. Температура воздуха опустится до — 8. А во вторник днем резко потеплеет до +3 градусов. Снег пойдет с дождем, не стихнет сильный ветер.
Первый день весны встретит омичей тепло: -2…+3. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют мокрый снег с дождем, гололед. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Напомним, ранее омичей предупреждали об опасной ситуации на дорогах из-за обильного снегопада: