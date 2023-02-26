В Омск не прилетит самолет из Хабаровска и задержится рейс в Нур-Султан

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Вылет из Омского аэропорта в Астану (Нур-Султан) отложен до 27 февраля. Ожидается, что борт взлетит в 00:10, хотя по расписанию должен был в 23:00 26 февраля. Перевозчиком является «Казах Эйр». Задержан — логично — и прилет этого самолета из Астаны (Нур-Султана). Его ожидают сегодня в 22:10. Однако пока неизвестно даже время ожидания прибытия.
Отменен рейс их Хабаровска в Омск бортом «Уральских авиалиний». Борт должен был приземлиться в аэропорту Омска 26 февраля в 22:55. О причинах отмены не сообщается.
Отметим, ранее аэропорт сообщал о задержке рейса Омск — Самара — Казань. Перевозчик — «ЮВТ Аэро». Причиной является позднее прибытие самолета. Борт вылетел из нашего города 26 февраля в 11:30.