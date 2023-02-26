В Омск не прилетит самолет из Хабаровска и задержится рейс в Нур-Султан

Вылет из Омского аэропорта в Астану (Нур-Султан) отложен до 27 февраля. Ожидается, что борт взлетит в 00:10, хотя по расписанию должен был в 23:00 26 февраля. Перевозчиком является «Казах Эйр». Задержан — логично — и прилет этого самолета из Астаны (Нур-Султана). Его ожидают сегодня в 22:10. Однако пока неизвестно даже время ожидания прибытия.