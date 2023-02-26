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Умер известный омский краевед Владимир Селюк

26 февраля 2023, 03:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Владимир Иванович возглавлял «Музей городского быта» и «Общество коренных омичей».

На 80-м году жизни умер известный омский краевед Владимир Иванович Селюк. Его коллега, Алексей Сорокин, написал на своей странице в соцсетях: «Тридцать лет и как один день. Прощайте, учитель!».

Владимир Иванович родился в Омске, окончил среднюю школу №72, Рижское художественное училище, затем — Свердловский юридический институт. Изучая краеведение, коллекционировал предметы отечественной истории, писал книги.

До 40 лет Владимир Селюк работал юрисконсультом, после чего возглавил «Музей городского быта» — филиал музея «Искусство Омска». Также являлся председателем общественной организации «Общество коренных омичей».

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

#Смерть#Общество#Новости#Омск#Омская область
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