Умер известный омский краевед Владимир Селюк

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
На 80-м году жизни умер известный омский краевед Владимир Иванович Селюк. Его коллега, Алексей Сорокин, написал на своей странице в соцсетях: «Тридцать лет и как один день. Прощайте, учитель!».
Владимир Иванович родился в Омске, окончил среднюю школу №72, Рижское художественное училище, затем — Свердловский юридический институт. Изучая краеведение, коллекционировал предметы отечественной истории, писал книги.
До 40 лет Владимир Селюк работал юрисконсультом, после чего возглавил «Музей городского быта» — филиал музея «Искусство Омска». Также являлся председателем общественной организации «Общество коренных омичей».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.