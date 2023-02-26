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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Обыски в омском «Миллениуме» связаны с налоговыми преступлениями

26 февраля 2023, 09:41
Фото: 1MI
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Финансовые прегрешения со стороны «Первой масляной компании» и стали поводом для визита силовиков.

Городу55 стали известны подробности визита силовиков в омский Торговый центр «Миллениум» во вторник, 21 февраля.

Как ранее сообщал Город55, у арендатора одного из офисов, – ООО «Первая масляная компания» были изъяты документы и системные блоки компьютеров. Как выяснилось, поводом для этих следственных действий стали подозрения в неких налоговых махинациях.

«Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о налоговых преступлениях», – рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

На данном этапе в интересах следствия все подробности этого дела не разглашаются.

Известно, что «Первая масляная компания» является одним из крупным омских дистрибьюторов смазочных материалов и различного моторного топлива. По открытым данным за 2021 год выручка компании превысила 320.1 млн рублей, а чистая прибыль приблизилась к 26.5 млн рублей. 

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