Обыски в омском «Миллениуме» связаны с налоговыми преступлениями

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Published Сегодня, 09:41
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Городу55 стали известны подробности визита силовиков в омский Торговый центр «Миллениум» во вторник, 21 февраля.
Как ранее сообщал Город55, у арендатора одного из офисов, – ООО «Первая масляная компания» были изъяты документы и системные блоки компьютеров. Как выяснилось, поводом для этих следственных действий стали подозрения в неких налоговых махинациях.
«Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о налоговых преступлениях», – рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
На данном этапе в интересах следствия все подробности этого дела не разглашаются.
Известно, что «Первая масляная компания» является одним из крупным омских дистрибьюторов смазочных материалов и различного моторного топлива. По открытым данным за 2021 год выручка компании превысила 320.1 млн рублей, а чистая прибыль приблизилась к 26.5 млн рублей.