Сбер готов отменить комиссии за переводы для участников СВО

Напомним, накануне Центробанк РФ рекомендовал банкам отменить или снизить комиссию за переводы военнослужащих. Также в ЦБ РФ предложили выявлять переводы военных, отменяя комиссию по этим операциям, а также давать разъяснения военным и их семьям о том, как избежать выплат при переводе.