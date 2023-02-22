Сбер готов отменить комиссии за переводы для участников СВО

Posted 22 февраля 08:56
Published 22 февраля 08:56
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, Греф рассказал, что в Сбербанке практически отсутствуют комиссии за переводы. Однако, если кому-то из участников СВО все же пришлось заплатить комиссию, она будет отменена.
Напомним, накануне Центробанк РФ рекомендовал банкам отменить или снизить комиссию за переводы военнослужащих. Также в ЦБ РФ предложили выявлять переводы военных, отменяя комиссию по этим операциям, а также давать разъяснения военным и их семьям о том, как избежать выплат при переводе.