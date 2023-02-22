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Posted 22 февраля 08:56

Published 22 февраля 08:56

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Сбер готов отменить комиссии за переводы для участников СВО

22 февраля 08:56
Герман Греф, руководитель Сбербанка, обещал отменить комиссии за операции по счетам военных.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, Греф рассказал, что в Сбербанке практически отсутствуют комиссии за переводы. Однако, если кому-то из участников СВО все же пришлось заплатить комиссию, она будет отменена.

Напомним, накануне Центробанк РФ рекомендовал банкам отменить или снизить комиссию за переводы военнослужащих. Также в ЦБ РФ предложили выявлять переводы военных, отменяя комиссию по этим операциям, а также давать разъяснения военным и их семьям о том, как избежать выплат при переводе.

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