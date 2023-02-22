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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Почему блины – символ Масленицы?

Сегодня, 07:40
Масленичная неделя предшествует Великому посту. В этом году она приходится в период с 20 по 26 февраля.

Празднование Масленицы традиционно сопровождается массовыми гуляниями и развлечениями. В масленичную неделю обязательно пекут блины, которые являются символом праздника, пишет Общественная служба новостей.

По традиции, на Масленицу люди прощаются с зимой и празднуют наступление весны. Круглый, горячий и румяный блин символизирует Солнце. По поверьям древних славян, съедая блин, человек съедает частичку светила и наполняется его силой и могуществом.

Согласно другой точке зрения, блины никогда не были символом Солнца. Это блюдо традиционно готовят на поминки, и так было всегда. Блины превратились в основной атрибут Масленицы в XIX веке. Причина тому – ошибка ученых, занимающихся изучением отечественной культуры. Раньше традиционным блюдом на Масленицу был хворост – хрустящее печенье, напоминающее своим видом сухие ветви деревьев.

По языческим традициям, печь блины на масленичную неделю нужно для того, чтобы расположить к себе Солнце. Также на Масленицу наши предки гадали и готовили выпечку для нищих.

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