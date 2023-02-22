Почему блины – символ Масленицы?

Согласно другой точке зрения, блины никогда не были символом Солнца. Это блюдо традиционно готовят на поминки, и так было всегда. Блины превратились в основной атрибут Масленицы в XIX веке. Причина тому – ошибка ученых, занимающихся изучением отечественной культуры. Раньше традиционным блюдом на Масленицу был хворост – хрустящее печенье, напоминающее своим видом сухие ветви деревьев.