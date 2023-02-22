Омский «Авангард» отыгрался с 1:3 и одолел ярославский «Локомотив» в овертайме

В первой половине заключительного отрезка игры казалось, что «ястребы» уже не вернутся, однако на 51-й минуте встречи Владимир Ткачев и Антон Белов решили иначе и вывели на бросок Рида Буше, который не подвел. Дальше пошли традиционные качели, пока тренерский штаб «Авангарда» не взял тайм-аут. Во время паузы заслуженный «художник» всея Омска, – Антон Курьянов, опять что-то изобразил на своем планшете, «ястребы» сняли вратаря и за 5 секунд до финальной сирены Рид Буше воплотил эти «художества» в забитый гол.