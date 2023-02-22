Омский «Авангард» отыгрался с 1:3 и одолел ярославский «Локомотив» в овертайме

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В Омске завершилась очередная встреча Фонбет Чемпионата КХЛ, где омский «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Победу в этом матче в овертайме праздновали хозяева льда со счетом 4:3.
В первом периоде уже в первом же броске в створ на 3-й минуте омичи вырвались вперед: с передачи, вернувшегося в строй после травмы Наиля Якупова, и Семена Чистякова, шайбу с довольно-таки с острого угла забросил Иван Телегин. Далее у «ястребов» был шанс отличиться в большинстве, но до голов дело так и не дошло.
На 6-й минуте второго периода нападающий «Локомотива» Денис Алексеев при игре в большинстве, стараниями Рушана Рафикова и Степана Никулина, восстановил равенство в счете. Следом «ястребы» допустили еще одну ошибку, – за игру высоко поднятой клюшкой в штрафной бокс «уехал» Алексей Береглазов. Как итог, - ярославцы реализовали и второе большинство подряд: гол на счету Масксима Шалунова. На экваторе этой встречи «Локомотив» отличился в третий раз, – вратаря омичей Андрея Мишурова «огорчил» нападающий ярославцев Максим Березкин.
В первой половине заключительного отрезка игры казалось, что «ястребы» уже не вернутся, однако на 51-й минуте встречи Владимир Ткачев и Антон Белов решили иначе и вывели на бросок Рида Буше, который не подвел. Дальше пошли традиционные качели, пока тренерский штаб «Авангарда» не взял тайм-аут. Во время паузы заслуженный «художник» всея Омска, – Антон Курьянов, опять что-то изобразил на своем планшете, «ястребы» сняли вратаря и за 5 секунд до финальной сирены Рид Буше воплотил эти «художества» в забитый гол.
В дополнительное время, Михаил Кравец уже по традиции снял вратаря. Ткачев перевел на Рида Буше, который и помчался на разговор с Даниилом Исаевым. Вот только на точке Буше резко передумал, перекинул шайбу Корбэну Найту, который и оставил за собой последнее слово в этой «беседе».
Следующий матч «Авангард» также проведет дома 24 февраля с нижегородским «Торпедо».