Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Сибири

Как отметили в Банке ДОМ.РФ, рост выдачи займов отмечается почти по всем продуктам. Так, по «Семейной ипотеке» рост составил более чем в 4 раза, по «Льготной ипотеке» — в 2 раза, а по ипотеке на вторичке — почти на 40%. Кроме того, банк принимал активное участие в развитии рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За 2022 год количество выданных кредитов на ИЖС выросло в 5 раз, а их суммарный объем достиг 2,2 млрд рублей. При этом доля частных домов в ипотечных кредитах банка превысила 16%.