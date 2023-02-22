Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Сибири

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Как сообщил на конференции «Развитие жилищного строительства в СФО» управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов, объем выданных ипотечных кредитов вырос более чем в 1,5 раза, чем годом ранее.
Лидерами среди регионов по объему сделок стали Новосибирская область (6,7 млрд рублей), Красноярский край (4,4 млрд рублей). В число лидеров также попали Омская, Кемеровская области и Алтайский край.
Как отметили в Банке ДОМ.РФ, рост выдачи займов отмечается почти по всем продуктам. Так, по «Семейной ипотеке» рост составил более чем в 4 раза, по «Льготной ипотеке» — в 2 раза, а по ипотеке на вторичке — почти на 40%. Кроме того, банк принимал активное участие в развитии рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За 2022 год количество выданных кредитов на ИЖС выросло в 5 раз, а их суммарный объем достиг 2,2 млрд рублей. При этом доля частных домов в ипотечных кредитах банка превысила 16%.
По мнению Алексея Кузнецова, в текущем году благодаря совершенствованию текущих госпрограмм для семей с детьми, ИТ-специалистов, включая продление программы «Льготной ипотеки», рост строительного сектора и запуск новых проектов, спрос на ипотеку в Сибири должен сохраниться на таком же высоком уровне.
«Так, на проектное финансирование от нашего банка в округе будет построено свыше 4 млн кв. м современного жилья для более чем 39 тыс. российских семей — в том числе с помощью ипотечных продуктов нашего банка», — подчеркнул Кузнецов.
Напомним, в настоящее время Банк ДОМ.РФ финансирует треть строящихся жилых комплексов в Сибирском регионе, при этом портфель проектного финансирования банка в округе превысил 167 млрд рублей.