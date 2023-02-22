Андрей Турчак озвучил ключевую мысль 18-го послания президента

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:54
Глава государства обратился ко всем россиянам с благодарностью за мужество и решимость и отметил поддержку всеми жителями страны специальной военной операции и действий государства по освобождению Донбасса. Особо он поблагодарил героев, которые защищают интересы Отечества в зоне боевых действий, пишет rostovgazeta.ru.
По словам президента, сейчас основной задачей государства становится поддержка семей участников СВО, которые потеряли родных, близких, чтобы они смогли достойно вырастить детей, дать им образование, профессию.
Президент заявил о необходимости создания фонда адресной помощи семьям погибших во время выполнения боевых задач военнослужащих и ветеранам военной спецоперации.
Кроме того, Владимир Путин считает необходимым предоставлять участникам СВО регулярный отпуск, который будет составлять не менее двух недель без учета времени, потраченного на дорогу. Такой отпуск можно будет брать каждые шесть месяцев или чаще.
Глава государства анонсировал увеличение МРОТ с начала следующего года до отметки в 19 242 рубля. Помимо этого, президент дал поручение повысить фиксированную сумму социального налогового вычета.
В субъекты РФ по решению Путина будет передано финансирование на реализацию национальных проектов, зарезервированное на 2024 год, путем беспроцентных казначейских кредитов.
Также планируется продолжать реализацию программы социальной газификации, которая напрямую влияет на инфраструктурное развитие регионов. Данная инициатива реализуется при участии «Единой России» и «Газпрома», и с настоящего момента она начнет действовать бессрочно по указу главы государства.
Владимир Путин также уделил время в своем выступлении программе капитального ремонта школ, которую ведет ЕР при поддержке Министерства просвещения России. Он отметил, что в течение этого года планируется отремонтировать около 3,5 тысячи объектов сферы образования.
В целях стабилизации образовательной реформы в стране Путин предложил вернуть привычную россиянам систему базовой подготовки специалистов в вузах.
Большое значение глава государства уделил вопросам наращивания кадровых резервов армии и флота.
Подводя итоги послания Федеральному собранию, президент еще раз отметил поддержку фронта со стороны населения России.
Как сообщает сайт ER.RU, Андрей Турчак прокомментировал итоги выступления президента и обратил внимание на то, что сейчас все россияне объединились в борьбе за победу.
Секретарь генерального совета партии уверен, что приоритетной мыслью послания стал тезис: «Народ и армия едины». В истории нашей страны это не первый случай, когда поддержка населения помогла достичь победы.