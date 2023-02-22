На юге Москвы загорелась психиатрическая больница

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Согласно предварительной информации, в одном из корпусов лечебного учреждения произошло короткое замыкание в электрощитке, тогда как задымление было замечено в другом корпусе. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свои источники в экстренных службах города.
Короткое замыкание, как отмечают в источниках издания, стало причиной пожара — огонь охватил площадь в 0,5 м². С пожаром удалось справиться охранникам больницы. Подробности произошедшего уточняются.