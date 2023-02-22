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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

На юге Москвы загорелась психиатрическая больница

Сегодня, 13:59
22 февраля утром в Москве, в психиатрической больнице на улице Бехтерева, было зафиксировано задымление.

Согласно предварительной информации, в одном из корпусов лечебного учреждения произошло короткое замыкание в электрощитке, тогда как задымление было замечено в другом корпусе. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свои источники в экстренных службах города.

Короткое замыкание, как отмечают в источниках издания, стало причиной пожара — огонь охватил площадь в 0,5 м². С пожаром удалось справиться охранникам больницы. Подробности произошедшего уточняются.

#Происшествия
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