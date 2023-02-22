2 Пленарное заседание форума «Дальний Восток – зима открытий» посвятили туризму в ДФО

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Поддержку форуму, который проходит на Камчатке с 21 по 22 февраля, оказывает Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.
Как сообщает vostokmedia.com, данный форум проводится в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023» и представляет собой официальную зимнюю площадку российского туристического форума «Путешествуй!». На мероприятие зарегистрировалось свыше 700 человек.
Участники отметили, что в прошлом году количество туристов, посетивших Дальний Восток, выросло на 25 процентов. А постояльцами отелей стали 2,7 миллиона человек.
По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в связи с растущим туристическим потоком инвесторы нуждаются в еще большей государственной поддержке, чтобы заниматься созданием новых объектов инфраструктуры. На территориях опережающего развития, в рамках свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ идет реализация 273 проектов в области туризма. Общий объем вложений в данные проекты превышает 138 миллиардов рублей. В результате появится 12 тысяч рабочих мест.
По мнению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, необходимо формировать на местах внутреннюю политику гостеприимства. Сюда входит целый комплекс различных составляющих: благоустройство и чистота городских улиц, качество общепита, транспортного обслуживания, уровень гостиничного сервиса, организация туристических маршрутов.
Она сообщила участникам форума, что в настоящее время работает с правительством с целью сделать санаторно-курортное лечение одним из туристических направлений. Подобно детскому туризму, его можно считать особым форматом отдыха всей семьей, который тоже должен найти место в повестке развития туристической отрасли. Задача участников форума состоит в определении форматов развития туризма и создании продукта, который подойдет людям различного возраста и разных интересов.
По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, в первую очередь именно из-за уникальной природы региона сюда едут туристы. Фонд является участником инвестиционного проекта по созданию соколиного центра «Камчатка», в котором будут заниматься воспроизводством популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц.