2 Пленарное заседание форума «Дальний Восток – зима открытий» посвятили туризму в ДФО

Она сообщила участникам форума, что в настоящее время работает с правительством с целью сделать санаторно-курортное лечение одним из туристических направлений. Подобно детскому туризму, его можно считать особым форматом отдыха всей семьей, который тоже должен найти место в повестке развития туристической отрасли. Задача участников форума состоит в определении форматов развития туризма и создании продукта, который подойдет людям различного возраста и разных интересов.