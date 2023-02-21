Врач напомнил о важности правильного подбора лекарств при гипертонии

Он отметил, что в настоящее время для лечения артериальной гипертонии рекомендовано пять классов препаратов, и для предотвращения повышения давления врач назначает пациенту препараты длительного действия. Из-за специфики воздействия на организм их бесполезно принимать как препараты «скорой помощи», если нужно сбить давление срочно — для этого существуют быстродействующие лекарства, которые могут помочь уже через десять-пятнадцать минут.