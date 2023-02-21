Врач напомнил о важности правильного подбора лекарств при гипертонии

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Он пояснил, что в развитых странах повышенное давление диагностируется почти у сорока процентов взрослого населения, при этом половину из них можно назвать гипертониками, пишут «Известия» со ссылкой на «Аргументы и факты».
По словам специалиста, из всех людей, страдающих от повышения давления, примерно восемьдесят процентов знают, что больны, но лечится только половина из них, поскольку полноценное лечение не означает прием лекарств, когда давление уже поднялось.
Он отметил, что в настоящее время для лечения артериальной гипертонии рекомендовано пять классов препаратов, и для предотвращения повышения давления врач назначает пациенту препараты длительного действия. Из-за специфики воздействия на организм их бесполезно принимать как препараты «скорой помощи», если нужно сбить давление срочно — для этого существуют быстродействующие лекарства, которые могут помочь уже через десять-пятнадцать минут.
Умный и опытный гипертоник имеет в своей аптечке и те, и другие препараты — одни принимает постоянно, другие по мере необходимости, и если придерживаться этого правила, можно продлить жизнь на пять-семь лет, подытожил академик.