Специалист посоветовала упражнения для снятия напряжения в спине

Для выполнения второго упражнения нужно встать на расстоянии двух шагов от стены, упереться ладонями в стену и растянуть спину, задержавшись в этом положении на сорок-шестьдесят секунд. Упражнение желательно повторить не менее десяти раз, при этом нужно постараться ощутить натяжение мышц и наклоняться как можно ниже, чтобы лучше растянуть плечи. Ноги и спина при этом должны оставаться прямыми и образовывать угол 90 градусов.