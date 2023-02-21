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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Специалист посоветовала упражнения для снятия напряжения в спине

Сегодня, 08:20
Фитнес-тренер, автор блога о здоровом образе жизни Анна Егорова рассказала, что есть три несложных, но эффективных упражнения, которые помогут избавиться от напряжения в спине.

Она пояснила, что выполнение упражнений способствует растяжению мышц спины, туловища, плеч и шеи, раскрытию плечевых суставов, а также растяжению и удлинению позвоночника, пишут «Известия» со ссылкой на издание «Спорт-Экспресс».

Первое упражнение носит название «Кошка», так как движения во время его выполнения повторяют движения представителей семейства кошачьих. Нужно встать на четвереньки, поставить выпрямленные в локтях руки на ширине плеч. Затем, делая вдох, одновременно поднять голову вверх и прогнуть позвоночник, а на выдохе опустить подбородок к груди, напрячь пресс и округлить спину. Все это необходимо повторить шесть-десять раз.

Для выполнения второго упражнения нужно встать на расстоянии двух шагов от стены, упереться ладонями в стену и растянуть спину, задержавшись в этом положении на сорок-шестьдесят секунд. Упражнение желательно повторить не менее десяти раз, при этом нужно постараться ощутить натяжение мышц и наклоняться как можно ниже, чтобы лучше растянуть плечи. Ноги и спина при этом должны оставаться прямыми и образовывать угол 90 градусов.

И наконец — упражнение под названием «поза ребенка». Для его выполнения необходимо сесть на голени, соединив большие пальцы ног и разведя пятки в стороны. Затем следует наклониться вниз и вытянуть руки перед собой так, чтобы лоб коснулся пола. Эту позу нужно сохранять три минуты, а затем повторить то же самое еще четыре-шесть раз.

#Общество
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