Политолог прокомментировал слова Нуланд по поводу поощрения США ударов по Крыму

При этом политолог также отметил, что США используют двойные стандарты, поскольку объясняют свое согласие с ударами по Крыму тем, что Крым, по их мнению, не является частью РФ. Однако, если боевые действия на четырёх новых территориях РФ допустимы, поскольку там идет СВО, то удары по Крымскому полуострову — это уже совсем другое, и здесь идет речь о пересечении красной линии, подчеркнул Михайлов. Эксперт добавил, что Крым для России является стратегическим регионом, и его будут охранять как зеницу ока.