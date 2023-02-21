Политолог прокомментировал слова Нуланд по поводу поощрения США ударов по Крыму

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Эксперт пояснил, что Российская Федерация сейчас и так серьезно отвечает коллективному Западу, проводя специальную военную операцию (СВО) на Украине, пишет Pravda.Ru.
По словам Михайлова, есть две плоскости для ответа, и одну из них переходить не надо — это область, на которой уже начинается ядерная война с американцами. Есть у России также иные военные возможности, однако их по понятным причинам наша страна не имеет права применять в отношении стран-членов НАТО, подчеркнул он.
При этом политолог также отметил, что США используют двойные стандарты, поскольку объясняют свое согласие с ударами по Крыму тем, что Крым, по их мнению, не является частью РФ. Однако, если боевые действия на четырёх новых территориях РФ допустимы, поскольку там идет СВО, то удары по Крымскому полуострову — это уже совсем другое, и здесь идет речь о пересечении красной линии, подчеркнул Михайлов. Эксперт добавил, что Крым для России является стратегическим регионом, и его будут охранять как зеницу ока.
Он с уверенностью заявил, что Запад в отношении Крыма эти красные линии не перейдет, и все тематические разговоры Нуланд — это, скорее, просто некая политическая игра с целью попытка поддержать боевой дух ВСУ.