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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Оговорки президента США довели до слез телеведущую из Австралии

Сегодня, 13:00
Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи в прямом эфире рассмеялась до слез после просмотра подборки оговорок президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на запись телеэфира, размещенную на YouTube.

В телепрограмме принимали участие журналисты и эксперты, которые обсуждали плановый медосмотр президента США и заявление его врача Кевина О’Коннора, согласно которому Байден может выполнять свои служебные обязанности.

Гости программы в этом усомнились, просмотрев подборку публичных выступлений президента США — он делал нелепые ошибки, в том числе, не мог выговаривать отдельные слова, вспомнить конкретные факты.

Во время просмотра одного из сюжетов ведущая программы не выдержала и до слез рассмеялась прямо в эфире. Панахи отметила, что «никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем „свободным миром“, чем нынешний главнокомандующий».

#В мире
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