Оговорки президента США довели до слез телеведущую из Австралии

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на запись телеэфира, размещенную на YouTube.
В телепрограмме принимали участие журналисты и эксперты, которые обсуждали плановый медосмотр президента США и заявление его врача Кевина О’Коннора, согласно которому Байден может выполнять свои служебные обязанности.
Гости программы в этом усомнились, просмотрев подборку публичных выступлений президента США — он делал нелепые ошибки, в том числе, не мог выговаривать отдельные слова, вспомнить конкретные факты.
Во время просмотра одного из сюжетов ведущая программы не выдержала и до слез рассмеялась прямо в эфире. Панахи отметила, что «никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем „свободным миром“, чем нынешний главнокомандующий».