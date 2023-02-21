Оговорки президента США довели до слез телеведущую из Австралии

Во время просмотра одного из сюжетов ведущая программы не выдержала и до слез рассмеялась прямо в эфире. Панахи отметила, что «никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем „свободным миром“, чем нынешний главнокомандующий».