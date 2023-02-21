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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Офтальмолог Хомяков рассказал, как избавиться от дисплейного синдрома

Сегодня, 13:07
По мнению врача-офтальмолога Сергея Хомякова, дисплейный синдром возникает из-за длительной работы перед экраном компьютера. В этом случае человеку приходится находится на близком расстоянии от монитора, практически не меняя положение.

Эксперт отметил, что возникновение синдрома часто связано с повышенной усталостью, проблемами с фокусировкой зрения, ощущениями инородных тел в глазах, краснотой глаз, болевыми ощущениями в спине, затуманиванием предметов вокруг, головной болью, плечах и шее. Иногда эти симптомы могут происходить одновременно, пишет Pravda.Ru.

Как пояснил специалист, необходимо соблюдать простое правило: 20 минут работать, затем минимум 20 секунд отдыхать, смотря вдаль на расстояние 20 футов и более.

“Во время такой паузы необходимо “разгрузить" глаза, переводя взор с далекого на близкое расстояние и обратно, при этом обязательно надо встать, сделать легкую разминку, офисную гимнастику, пройтись”, - подчеркнул Хомяков.

Вместе с тем, эксперт напомнил и про эргономику рабочего пространства. Это - наличие удобного кресла, хорошо отрегулированного по высоте, и по наклону, хорошее освещение, температуре воздуха, а также проветривание.



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