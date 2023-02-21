Офтальмолог Хомяков рассказал, как избавиться от дисплейного синдрома

Эксперт отметил, что возникновение синдрома часто связано с повышенной усталостью, проблемами с фокусировкой зрения, ощущениями инородных тел в глазах, краснотой глаз, болевыми ощущениями в спине, затуманиванием предметов вокруг, головной болью, плечах и шее. Иногда эти симптомы могут происходить одновременно, пишет Pravda.Ru.