Названы проекты, ставшие финалистами конкурса "Лучник Future"

В номинации «Лучшее решение задачи для «Ситикард» свои проекты представят сразу два коллектива из Санкт-Петербурга: это QWERTY - Санкт-Петербургский государственный экономический университет, а также Lil Bi - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. А также одна команда из Нижнего Новгорода - «PR-кошечки» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского).