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Названы проекты, ставшие финалистами конкурса "Лучник Future"

21 февраля 2023, 15:52
Завершен первый этап всероссийского конкурса студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future», и уже объявлены финалисты.

Экспертная комиссия отобрала 20 лучших проектов. Причем 18 из них - это проекты федерального конкурса «Лучник Future», а еще два попали в шорт-лист, так как стали победителями регионального конкурса, сообщает inkazan.ru.

Следующий этап состоится 3 марта, он пройдет в режиме онлайн. В финал прошли команды из Санкт-Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Челябинска, Уфы, а также из столицы. Коллективы представят на суд экспертов решения 6 реальных PR-кейсов от партнеров конкурса.

За победу в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для  «Московского метрополитена» поборются команды: PaRaDigma, которая представляет Южно-Уральский госуниверситет в Челябинске; московский SOUP (НИУ «Высшая школа экономики») и команда из Санкт-Петербурга - «PRактики», представляющая СПБГЭТУ «ЛЭТИ».

За звание «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума Доноров» посоревнуются проекты команды «5 подруг PRОушена» из Нижневартовского государственного университета; еще один коллектив Южно-Уральского государственного университета в Челябинске - PROOF и команда «Авантюристки» из НИУ «Высшая школа экономики» в Москве.

В номинации «Лучшее решение задачи для «Ситикард» свои проекты представят сразу два коллектива из Санкт-Петербурга: это QWERTY - Санкт-Петербургский государственный экономический университет, а также Lil Bi - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. А также одна команда из Нижнего Новгорода - «PR-кошечки» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского).

В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК» будут представлены проекты команды НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) - «KEYc»; коллектива из Красноярска «ССPR - Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет), а также проект петербургского PR.com (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Участвовать в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Норильского никеля» будут команды «Киты» из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, еще две питерские команды - «3000000» (СПбГУ) и «PRянички» (СПбПУ Петра Великого), а также коллектив «Без PRеград» из Уфимского университета науки и технологий («Лучник Future - Красноярск»).

В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Полюса Вернинское» свои проекты представят представят команды: «Ай, Вили!» - НИУ «Высшая школа экономики» из Москвы; «ПИ@Р ПЛ@ТОН@» - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «Виляем собакой» - Российский университет дружбы народов, Москва, и Studband - Сибирский федеральный университет, Красноярск.

Учредитель конкурса - дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператор - коммуникационное агентство JM Communications. Медиахолдинг 1MI - информационный партнер конкурса.

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