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Posted Вчера, 10:08

Published Вчера, 10:08

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Кировская область заняла четвертую позицию в Приволжье по затратам в ресторанах

Вчера, 10:08
Кировская область стала четвертой в Приволжском федеральном округе по средним затратам жителей в заведениях общественного питания.

В прошлом году оборот кафе и ресторанов региона вырос на 2,7% по сравнению с 2021 годом. За минувший год общепитом было продано продукции в общей сложности на 14 млрд руб.

По подсчетам специалистов, в 2022 году в среднем кировчанин тратил на питание в кафе, столовых и ресторанах 11 тыс руб., тогда как в 2021 году этот показатель составлял 9 тыс руб., пишет infox.ru.

Таким образом, регион стал четвертым по средним затратам граждан в заведениях общественного питания среди регионов ПФО.

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