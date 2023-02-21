Кировская область заняла четвертую позицию в Приволжье по затратам в ресторанах

Posted Вчера, 10:08
Published Вчера, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В прошлом году оборот кафе и ресторанов региона вырос на 2,7% по сравнению с 2021 годом. За минувший год общепитом было продано продукции в общей сложности на 14 млрд руб.
По подсчетам специалистов, в 2022 году в среднем кировчанин тратил на питание в кафе, столовых и ресторанах 11 тыс руб., тогда как в 2021 году этот показатель составлял 9 тыс руб., пишет infox.ru.
Таким образом, регион стал четвертым по средним затратам граждан в заведениях общественного питания среди регионов ПФО.