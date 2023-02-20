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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В Тюмени планируют провести проверку системы оповещения населения о ЧС

Сегодня, 16:14
1 марта с 10.40 до 11.10 в Тюмени будут звучать сирены. Об этом население предупреждают заранее, чтобы не вызвать панику среди горожан. Речь идет всего лишь о проверке системы оповещения о чрезвычайной ситуации.

INFOX.ru напоминает, что сирены обычно сигнализируют об угрозе нападения на город или ЧС - «Внимание всем!».

Центральное Телевидение и радиовещание будет передавать данные о происходящем. Жителям города будут даны рекомендации, а также данные по сигналам гражданской обороны.

При звуках сирен рекомендуется сразу включить радио или телевизор. Жителей Тюмени призывают не поддаваться панике и не терять спокойствия.

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