В Тюмени планируют провести проверку системы оповещения населения о ЧС

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
INFOX.ru напоминает, что сирены обычно сигнализируют об угрозе нападения на город или ЧС - «Внимание всем!».
Центральное Телевидение и радиовещание будет передавать данные о происходящем. Жителям города будут даны рекомендации, а также данные по сигналам гражданской обороны.
При звуках сирен рекомендуется сразу включить радио или телевизор. Жителей Тюмени призывают не поддаваться панике и не терять спокойствия.