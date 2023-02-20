В Тюмени планируют провести проверку системы оповещения населения о ЧС

1 марта с 10.40 до 11.10 в Тюмени будут звучать сирены. Об этом население предупреждают заранее, чтобы не вызвать панику среди горожан. Речь идет всего лишь о проверке системы оповещения о чрезвычайной ситуации.