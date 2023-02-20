Русский язык и математика. Какие предметы ЕГЭ будут сдавать выпускники в Омске

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Омске в 2023 году ЕГЭ будут сдавать 8,3 тыс человек. Итоги выбора предметов ЕГЭ подвели в Министерстве образования Омской области. Заявления для участия подавали до 1 февраля 2023 года.
ЕГЭ по русскому языку является обязательным предметом, его будут сдавать около 8,2 тыс человек, остальные будут сдавать этот предмет в формате государственного выпускного экзамена.
Отметим, что обществознание — самый популярный предмет по выбору в 2023 году, как и в прошлые годы. Первый заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова уточнят, что на сдачу обществознания зарегистрировались 4,1 тыс участников.
«Математика — второй обязательный предмет для сдачи, но вот уже несколько лет подряд выпускники имеют право выбора уровня сложности экзамена. Базовую математику планирует сдавать 4 051 участник, а профильную математику выбрали 4 020 человек», — рассказала Лариса Жукова.
По итогу участники ЕГЭ 2023 выбрали:
Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля, а досрочный с 20 марта по 19 апреля. Отметим, что первыми будут проходить экзамены по географии, химии и литературе. 29 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 1 июня по математике.