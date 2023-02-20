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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Русский язык и математика. Какие предметы ЕГЭ будут сдавать выпускники в Омске

20 февраля 2023, 10:48
Фото: Город55

В Омске выпускники определились с предметами для сдачи ЕГЭ в 2023 году

Топ-3 предмета на ЕГЭ: обществознание, физика, информатика.

В Омске в 2023 году ЕГЭ будут сдавать 8,3 тыс человек. Итоги выбора предметов ЕГЭ подвели в Министерстве образования Омской области. Заявления для участия подавали до 1 февраля 2023 года.

ЕГЭ по русскому языку является обязательным предметом, его будут сдавать около 8,2 тыс человек, остальные будут сдавать этот предмет в формате государственного выпускного экзамена.

Отметим, что обществознание — самый популярный предмет по выбору в 2023 году, как и в прошлые годы. Первый заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова уточнят, что на сдачу обществознания зарегистрировались 4,1 тыс участников.

«Математика — второй обязательный предмет для сдачи, но вот уже несколько лет подряд выпускники имеют право выбора уровня сложности экзамена. Базовую математику планирует сдавать 4 051 участник, а профильную математику выбрали 4 020 человек», — рассказала Лариса Жукова.

По итогу участники ЕГЭ 2023 выбрали:

  • более 2,1 тыс человек — физику (второй по популярности предмет);
  • свыше 1,8 тыс человек — информатику;
  • 1,6 тыс человек — биологию;
  • 1,5 тыс человек — историю;
  • 900 человек — английский язык и химию;
  • более 800 человек — литературу;
  • 375 человек — географию;
  • 9 человек — немецкий язык;
  • 5 человек — французский язык;
  • 4 человека — китайский язык.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля, а досрочный с 20 марта по 19 апреля. Отметим, что первыми будут проходить экзамены по географии, химии и литературе. 29 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 1 июня по математике.

Стало известно, когда пройдет ЕГЭ в 2023 году
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#Ксения Карагодина#ЕГЭ#Предметы#Общество#Город#Статистика#Сдача ЕГЭ#Новости#Русский язык#Математика#Экзамены#Омск#Омская область#Дети
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