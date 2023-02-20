Русский язык и математика. Какие предметы ЕГЭ будут сдавать выпускники в Омске

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля, а досрочный с 20 марта по 19 апреля. Отметим, что первыми будут проходить экзамены по географии, химии и литературе. 29 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 1 июня по математике.