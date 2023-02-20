Россия и КНР восстановили соглашение о групповых туристических поездках без виз

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РБК и его источники в МИД РФ и в Минэкономразвития РФ.
Согласно договору, туристы в составе организованных групп в количестве от пяти до 50 человек, могут посещать Россию или Китай без оформления визы. На территории иностранного государства они имеют право находиться до 15 дней. Власти России и Китая подписали соответствующее соглашение в феврале 2020 года.
Накануне посол КНР в России Чжан Ханьхуэй объявил, что Китай намерен увеличить число чартерных и регулярных авиарейсов в РФ и вернуть их к допандемийному уровню.