Россия и КНР восстановили соглашение о групповых туристических поездках без виз

Согласно договору, туристы в составе организованных групп в количестве от пяти до 50 человек, могут посещать Россию или Китай без оформления визы. На территории иностранного государства они имеют право находиться до 15 дней. Власти России и Китая подписали соответствующее соглашение в феврале 2020 года.