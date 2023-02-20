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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Россия и КНР восстановили соглашение о групповых туристических поездках без виз

Сегодня, 13:46
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Соответствующее соглашение приостанавливалось в период пандемии.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РБК и его источники в МИД РФ и в Минэкономразвития РФ.

Согласно договору, туристы в составе организованных групп в количестве от пяти до 50 человек, могут посещать Россию или Китай без оформления визы. На территории иностранного государства они имеют право находиться до 15 дней. Власти России и Китая подписали соответствующее соглашение в феврале 2020 года.

Накануне посол КНР в России Чжан Ханьхуэй объявил, что Китай намерен увеличить число чартерных и регулярных авиарейсов в РФ и вернуть их к допандемийному уровню.

#Политика
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