Нефролог рассказала, почему опасно есть тунца и акулу

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По словам эксперта, продукты из рыбы можно заменить БАДами, но сделать это очень сложно, поскольку в стандартной порции лосося в два, а то и в пять раз больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Вместе с тем, биологические добавки характеризуются низким содержанием ртути. В этой связи употребление определенных сортов рыбы лучше вообще не избегать. Об этом пишет Pravda.Ru.
“Нет рыбы совсем не пригодной для питания, но есть та, которую лучше не есть: акула, рыба-меч, королевская скумбрия, морской окунь, определенные виды тунца, - пояснила Садовская. - Причина в ртути и мышьяке. Если не можете отказаться, то хотя бы стейк из голубой акулы ешьте как можно реже”.
Эксперт подчеркнула, что проверить рыбу на содержание ртути в домашних условиях практически невозможно, так как многие такие приборы лишь маркетинговый ход и их результаты, могут быть ошибочны.