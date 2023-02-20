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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Нефролог рассказала, почему опасно есть тунца и акулу

Сегодня, 14:47
Врач-нефролог Дарья Садовская придерживается мнения, что рыба является очень важным продуктом для здоровья. Однако необходимо проявлять особую осторожность при ее выборе.

По словам эксперта, продукты из рыбы можно заменить БАДами, но сделать это очень сложно, поскольку в стандартной порции лосося в два, а то и в пять раз больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Вместе с тем, биологические добавки характеризуются низким содержанием ртути. В этой связи употребление определенных сортов рыбы лучше вообще не избегать. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

“Нет рыбы совсем не пригодной для питания, но есть та, которую лучше не есть: акула, рыба-меч, королевская скумбрия, морской окунь, определенные виды тунца, - пояснила Садовская. - Причина в ртути и мышьяке. Если не можете отказаться, то хотя бы стейк из голубой акулы ешьте как можно реже”.

 

Эксперт подчеркнула, что проверить рыбу на содержание ртути в домашних условиях практически невозможно, так как многие такие приборы лишь маркетинговый ход и их результаты, могут быть ошибочны.



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