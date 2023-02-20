Нефролог рассказала, почему опасно есть тунца и акулу

По словам эксперта, продукты из рыбы можно заменить БАДами, но сделать это очень сложно, поскольку в стандартной порции лосося в два, а то и в пять раз больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Вместе с тем, биологические добавки характеризуются низким содержанием ртути. В этой связи употребление определенных сортов рыбы лучше вообще не избегать. Об этом пишет Pravda.Ru.