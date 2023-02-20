Кобяков: К празднованию 300-летия науки приурочат форум „Наука — обществу и миру“

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
По словам советника президента, сейчас, так же как и 300 лет назад, наша страна находится в состоянии трансформации, которая невозможна без поддержки российской науки. Развитие отечественных научных компетенций и современных технологий в системообразующих отраслях связано с независимостью России. В связи с этим в прошлом году указом президента в РФ было объявлено Десятилетие науки и технологий. Об этом пишет vostokmedia.com.
В рамках юбилейных мероприятий запланировано проведение в июле 2024 года в Санкт-Петербурге ключевого события - всемирного научно-образовательного форума «Наука – обществу и миру». Он будет посвящен основанию Петром I Российской академии наук. Благодаря этому 300 лет назад начала развиваться отечественная наука - был заложен фундамент, на который и сейчас опираются настоящее и будущее государства.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что данный форум станет открытой площадкой для проведения дискуссий, установления деловых контактов. Мероприятие объединит ведущих исследователей, экспертов и ученых по различным направлениям научного поиска.
Организатором мероприятия выступает Правительство РФ при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования России, а также Фонда Росконгресс, российских национальных комитетов международных научных организаций и правительства Санкт-Петербурга.
В ходе подготовки к празднованию 300-летия российской науки на встрече также рассмотрели организацию юбилейных научных треков на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых - основных мероприятиях, реализующих синергию возможностей страны, науки и бизнеса в решении ключевых задач технологического и экономического развития государства.