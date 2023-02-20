Кобяков: К празднованию 300-летия науки приурочат форум „Наука — обществу и миру“

По словам советника президента, сейчас, так же как и 300 лет назад, наша страна находится в состоянии трансформации, которая невозможна без поддержки российской науки. Развитие отечественных научных компетенций и современных технологий в системообразующих отраслях связано с независимостью России. В связи с этим в прошлом году указом президента в РФ было объявлено Десятилетие науки и технологий. Об этом пишет vostokmedia.com.