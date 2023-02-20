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Кобяков: К празднованию 300-летия науки приурочат форум „Наука — обществу и миру“

20 февраля 2023, 18:36
Фото: pxhere.com
В Москве прошла встреча президента Российской академии наук Геннадия Красникова и советника президента РФ Антона Кобякова. На ней обсуждалась подготовка к празднованию 300-летия российской науки в 2024 году.

По словам советника президента, сейчас, так же как и 300 лет назад, наша страна находится в состоянии трансформации, которая невозможна без поддержки российской науки. Развитие отечественных научных компетенций и современных технологий в системообразующих отраслях связано с независимостью России. В связи с этим в прошлом году указом президента в РФ было объявлено Десятилетие науки и технологий. Об этом пишет vostokmedia.com.

В рамках юбилейных мероприятий запланировано проведение в июле 2024 года в Санкт-Петербурге ключевого события - всемирного научно-образовательного форума «Наука – обществу и миру». Он будет посвящен основанию Петром I Российской академии наук. Благодаря этому 300 лет назад начала развиваться отечественная наука - был заложен фундамент, на который и сейчас опираются настоящее и будущее государства.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что данный форум станет открытой площадкой для проведения дискуссий, установления деловых контактов. Мероприятие объединит ведущих исследователей, экспертов и ученых по различным направлениям научного поиска.

Организатором мероприятия выступает Правительство РФ при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования России, а также Фонда Росконгресс, российских национальных комитетов международных научных организаций и правительства Санкт-Петербурга.

В ходе подготовки к празднованию 300-летия российской науки на встрече также рассмотрели организацию юбилейных научных треков на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых - основных мероприятиях, реализующих синергию возможностей страны, науки и бизнеса в решении ключевых задач технологического и экономического развития государства.

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