В Омской области появилась организация, которая будет давать займы промышленности

Напомним, облправительство выпустило распоряжение о создании фонда 12 октября 2022 года. Цель — «финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме». Речь шла о займах, грантах, взносах в уставной капитал, финансовой аренде.