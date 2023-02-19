В Омской области появилась организация, которая будет давать займы промышленности

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В «Государственном фонде развития промышленности Омской области» назначили руководителя. Информация доступна ЕГРЮЛ. С 10 февраля должность директора занимается Светлана Баженова.
Некоммерческая организация находится в Омске по адресу улица Красный путь, 109. Зарегистрирована 10 февраля 2023 года. Основной вид деятельности — предоставление займов промышленности.
Напомним, облправительство выпустило распоряжение о создании фонда 12 октября 2022 года. Цель — «финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме». Речь шла о займах, грантах, взносах в уставной капитал, финансовой аренде.