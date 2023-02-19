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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Омской области появилась организация, которая будет давать займы промышленности

19 февраля 2023, 04:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Госфонд развития промышленности Омской области возглавила Светлана Баженова

Дата регистрации НКО — 10 февраля 2023 года.

В «Государственном фонде развития промышленности Омской области» назначили руководителя. Информация доступна ЕГРЮЛ. С 10 февраля должность директора занимается Светлана Баженова.

Некоммерческая организация находится в Омске по адресу улица Красный путь, 109. Зарегистрирована 10 февраля 2023 года. Основной вид деятельности — предоставление займов промышленности.

Напомним, облправительство выпустило распоряжение о создании фонда 12 октября 2022 года. Цель — «финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме». Речь шла о займах, грантах, взносах в уставной капитал, финансовой аренде.

#Промышленность#Регистрация#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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