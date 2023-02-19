В Омске почтили память генерала Дмитрия Карбышева

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Published Сегодня, 06:36
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18 февраля была 78-я годовщина со дня гибели Дмитрия Карбышева. В память о героическом земляке омичи возложили цветы к мемориалу генерала. На торжественной церемонии присутствовали чиновники, ветераны, курсанты военных училищ, студенты, школьники, общественники. Память воинов почтили минутой молчания, были произнесены торжественные речи.
Напомним, в августе 1941 года генерал Дмитрий Карбышев получили тяжелую контузию в бою в районе Днепра. Был захвачен в плен, отказался сотрудничать с Третьим рейхом, подвергался пыткам в концентрационных лагерях.
В ночь на 18 февраля 1945 года в Маутхауезене советского военачальника облили ледяной водой на морозе. Дмитрий Карбышев погиб.