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В Омске почтили память генерала Дмитрия Карбышева

19 февраля 2023, 06:36
Фото: 1MI
иллюстрация
78-я годовщина со дня гибели.

18 февраля была 78-я годовщина со дня гибели Дмитрия Карбышева. В память о героическом земляке омичи возложили цветы к мемориалу генерала. На торжественной церемонии присутствовали чиновники, ветераны, курсанты военных училищ, студенты, школьники, общественники. Память воинов почтили минутой молчания, были произнесены торжественные речи.

Напомним, в августе 1941 года генерал Дмитрий Карбышев получили тяжелую контузию в бою в районе Днепра. Был захвачен в плен, отказался сотрудничать с Третьим рейхом, подвергался пыткам в концентрационных лагерях.

В ночь на 18 февраля 1945 года в Маутхауезене советского военачальника облили ледяной водой на морозе. Дмитрий Карбышев погиб.

#Память#Общество#Новости#Омск#Омская область
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