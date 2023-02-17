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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В США вагоны с химическими веществами сошли с рельсов

Сегодня, 12:06
В штате Мичиган (США) в пригороде Детройта с рельсов сошло несколько вагонов поезда. В некоторых вагонах перевозились химические вещества, однако местные власти утверждают, что опасности их разлива нет.

Происшествие произошло в районе Ван Бюрен, запись с места ЧП появилась в сети, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал ABC.

На кадрах видно, что с рельсов сошли как минимум шесть вагонов. Местные чиновники утверждают, что опасные вещества перевозились только в одном вагоне состава, и в нем нет ни повреждений, ни признаков утечки.

Как заявили в пожарной службе, сход с рельсов вагонов обусловил проблемы с движением, однако авария не представляет опасности для местного населения.

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