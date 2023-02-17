В США вагоны с химическими веществами сошли с рельсов

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Происшествие произошло в районе Ван Бюрен, запись с места ЧП появилась в сети, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал ABC.
На кадрах видно, что с рельсов сошли как минимум шесть вагонов. Местные чиновники утверждают, что опасные вещества перевозились только в одном вагоне состава, и в нем нет ни повреждений, ни признаков утечки.
Как заявили в пожарной службе, сход с рельсов вагонов обусловил проблемы с движением, однако авария не представляет опасности для местного населения.