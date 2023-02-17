В России отменят детский и туристический кешбэк

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Минэкономразвития и в Центре стратегических разработок подтвердили, что средства на туристический и детский кешбэк в прежнем виде в государственном бюджете на 2023 и плановый период до 2025 года не заложены, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия».
В ведомствах подчеркнули, что изначально программу вводили как временную меру поддержки из-за пандемии и на постоянной основе осуществлять возврат части средств не планировали.
Как отметили в ЦСР, в России туристическая отрасль показала рост, таким образом, она больше не нуждается в дополнительном стимулировании с использованием кешбэка. Кроме того, в бюджете образовался дефицит, и российским властям пришлось пересматривать приоритеты. Руководитель департамента социально-экономических исследований Михаил Гордеев предположил, что программу могут возобновить в качестве меры поддержки малоимущих семей, а в Альянсе турагентств России прогнозируют, что она будет использоваться как мера поддержки участников СВО и членов их семей.
Глава Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский рассказал, что правительство не объявляло о прекращении действия программы официально, в связи с чем отрасль рассчитывает на ее возобновление. Туристический поток, как отметил Уманский, так и не достиг уровня 2019 года, а после отмены кешбэка он может сократиться еще на 10-15%.