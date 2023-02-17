В России отменят детский и туристический кешбэк

Как отметили в ЦСР, в России туристическая отрасль показала рост, таким образом, она больше не нуждается в дополнительном стимулировании с использованием кешбэка. Кроме того, в бюджете образовался дефицит, и российским властям пришлось пересматривать приоритеты. Руководитель департамента социально-экономических исследований Михаил Гордеев предположил, что программу могут возобновить в качестве меры поддержки малоимущих семей, а в Альянсе турагентств России прогнозируют, что она будет использоваться как мера поддержки участников СВО и членов их семей.