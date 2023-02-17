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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Подмосковье на озере сделали проруби для борьбы с замором рыбы

Сегодня, 12:08
В подмосковном Воскресенске на местном озере рыбаки проделали в слое льда проруби для борьбы с замором обитателей водоема. Без таких прорубей могут задохнуться сотни рыб.

Рыбаки на озере в Воскресенске вырезали проруби на льду с использованием бензопилы, а затем уложили в нее солому с целью недопущения повторного обледенения, сообщает 360tv.ru.

Местная администрация помогает рыбакам заботиться об экологии и поддерживать порядок на озерах, расположенных на территории микрорайона Цемгигант. Каскад озер включен в программу «100 озер Подмосковья», и эту территорию в будущем планируется обновить.

Как рассказал заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Андрей Баранов, инициативные жители нескольких домов обратились с просьбой об оказании содействия. В администрации учли, что в озере уже несколько раз фиксировался замор рыбы, в том числе, несколько лет назад. Инициатива местных жителей получила у администрации поддержку.

Баранов заявил, что озеро очистят и оно «станет домом не только для рыб, но для птиц». Местные жители выражают надежду и на то, что к водоему вернутся и жившие здесь раньше лебеди.

#Алина Ибрагимова#Общество
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