В Подмосковье на озере сделали проруби для борьбы с замором рыбы

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Рыбаки на озере в Воскресенске вырезали проруби на льду с использованием бензопилы, а затем уложили в нее солому с целью недопущения повторного обледенения, сообщает 360tv.ru.
Местная администрация помогает рыбакам заботиться об экологии и поддерживать порядок на озерах, расположенных на территории микрорайона Цемгигант. Каскад озер включен в программу «100 озер Подмосковья», и эту территорию в будущем планируется обновить.
Как рассказал заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Андрей Баранов, инициативные жители нескольких домов обратились с просьбой об оказании содействия. В администрации учли, что в озере уже несколько раз фиксировался замор рыбы, в том числе, несколько лет назад. Инициатива местных жителей получила у администрации поддержку.
Баранов заявил, что озеро очистят и оно «станет домом не только для рыб, но для птиц». Местные жители выражают надежду и на то, что к водоему вернутся и жившие здесь раньше лебеди.