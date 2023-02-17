В Литве заявили о прекращении сотрудничества с Белоруссией по пропуску через границу

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В комитете заявили, что уведомление было получено от службы охраны государственной границы при МВД Литвы. Сотрудничество прекращено по взаимодействию с таможенными и пограничными службами Белоруссии. Отмечается, что причины прекращения взаимодействия не указываются.
Сотрудничество Литвы и Белоруссии началось в 2019 году на основании соглашения. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что государство открыто для Литвы и настроено на диалог.