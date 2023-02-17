В Краснодаре в парке стадиона «Кубань» благоустроят новую территорию для отдыха

Posted 17 февраля 16:11
Published 17 февраля 16:11
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
INFOX.ru сообщает, что по проекту одним из фрагментов обновленной зоны станет пешеходная аллея. Разместить рекреационную зону планируют на земельных участках неразграниченной госсобственности
Также Генпланом предусмотрены детские и спортивные площадки, поля для командных видов спорта.
С 15 по 21 февраля в Краснодаре пройдут общественные обсуждения, в ходе которых рассмотрят вопрос формирования участка.
Жители Краснодара также имеют возможность поучаствовать в проектировании зоны, свое предложение можно отправить на почту [email protected] или на сайт краснодарской горадминистрации.