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Posted 17 февраля 16:11

Published 17 февраля 16:11

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Краснодаре в парке стадиона «Кубань» благоустроят новую территорию для отдыха

17 февраля 16:11
Новую зону отдыха планируют благоустроить в парке им. 30-летия Победы, который располагается на территории краснодарского стадиона «Кубань».

INFOX.ru сообщает, что по проекту одним из фрагментов обновленной зоны станет пешеходная аллея. Разместить рекреационную зону планируют на земельных участках неразграниченной госсобственности

Также Генпланом предусмотрены детские и спортивные площадки, поля для командных видов спорта.

С 15 по 21 февраля в Краснодаре пройдут общественные обсуждения, в ходе которых рассмотрят вопрос формирования участка.

Жители Краснодара также имеют возможность поучаствовать в проектировании зоны, свое предложение можно отправить на почту [email protected] или на сайт краснодарской горадминистрации.

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