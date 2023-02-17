Специалист рассказала, почему спокойные семейные отношения кажутся людям пресными

Кроме того, по словам специалиста, на людей влияют социум, литература и СМИ. Да и сказки, которые обычно читают детям, тоже порой формируют искаженные образы и модели семьи. Ведь в сказочных сюжетах часто герои после всех испытаний, выпавших на их долю, «живут долго и счастливо», а как это. «долго и счастливо», не раскрывается. Не показывают здоровые отношения двух взрослых людей и в кино, где нужен некий экшен, напряжение и эмоции. В итоге у людей формируется представление, что самые лучшие истории любви полны драматизма.