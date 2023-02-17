Специалист рассказала, почему спокойные семейные отношения кажутся людям пресными

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Она пояснила, что влияние на отношения пары, прежде всего, оказывают отношения между родителями и детьми. Так, если родители не могут обойтись без драм, то их ребенок, скорее всего, вырастет с некоторой тягой к драматизации, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, по словам специалиста, на людей влияют социум, литература и СМИ. Да и сказки, которые обычно читают детям, тоже порой формируют искаженные образы и модели семьи. Ведь в сказочных сюжетах часто герои после всех испытаний, выпавших на их долю, «живут долго и счастливо», а как это. «долго и счастливо», не раскрывается. Не показывают здоровые отношения двух взрослых людей и в кино, где нужен некий экшен, напряжение и эмоции. В итоге у людей формируется представление, что самые лучшие истории любви полны драматизма.
Мойченко отметила, что драма в отношениях является своеобразным способом получения и выплескивания энергии, когда другие способы человеку недоступны или заблокированы. Она рассказала, что при проработке этих моментов будет разорвана привычная нейронная цепочка и освобожден некоторый объем энергии, и в таком случае паре нужно будет найти новые источники повышения и траты энергии. Ими могут стать, например, занятия экстремальными видами спорта, подытожила психолог.