Специалист рассказал, как продлить жизнь аккумулятору ноутбука

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Он пояснил, что несмотря на использование в современных мобильных компьютерах датчиков, предотвращающих чрезмерную зарядку аккумулятора, его продолжительное подключение к сети может вызвать вздутие батареи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
По словам Копычева, аппараты, которые постоянно запитаны от сети, попадают в сервис со вздутой аккумуляторной батареей (АКБ) довольно часто. Вздувшийся аккумулятор может вызвать не только деформацию корпуса устройства, но и вывести из строя важные элементы системы.
Он также напомнил, что не обязательно вытаскивать АКБ при длительных простоях, а также о том, что регулярная калибровка способна также продлить жизнь батарее. Специалист объяснил, что под калибровкой подразумевается полная зарядка и последующая разрядка батареи до 10–15%.