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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Специалист рассказал, как продлить жизнь аккумулятору ноутбука

Сегодня, 07:55
Эксперт сервисного центра «Твой сервис» Александр Копычев отметил, что не стоит держать устройство на зарядке всю ночь, так как это может ему навредить, однако в ряде случаев работать на ноутбуке желательно только при его постоянном подключении к электросети.

Он пояснил, что несмотря на использование в современных мобильных компьютерах датчиков, предотвращающих чрезмерную зарядку аккумулятора, его продолжительное подключение к сети может вызвать вздутие батареи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

По словам Копычева, аппараты, которые постоянно запитаны от сети, попадают в сервис со вздутой аккумуляторной батареей (АКБ) довольно часто. Вздувшийся аккумулятор может вызвать не только деформацию корпуса устройства, но и вывести из строя важные элементы системы.

Он также напомнил, что не обязательно вытаскивать АКБ при длительных простоях, а также о том, что регулярная калибровка способна также продлить жизнь батарее. Специалист объяснил, что под калибровкой подразумевается полная зарядка и последующая разрядка батареи до 10–15%.

#Общество
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