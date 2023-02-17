Специалист рассказал, как продлить жизнь аккумулятору ноутбука

Эксперт сервисного центра «Твой сервис» Александр Копычев отметил, что не стоит держать устройство на зарядке всю ночь, так как это может ему навредить, однако в ряде случаев работать на ноутбуке желательно только при его постоянном подключении к электросети.