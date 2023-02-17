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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

На экономике России не скажется включение государства в черный список ЕС

Сегодня, 12:07
Решение Совета ЕС о внесении России в черный список как юрисдикции, не сотрудничающей по налоговым вопросам, не отразится на ее экономике, убежден министр финансов РФ Антон Силуанов.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и интервью главы ведомства «России 24». Силуанов назвал это решение политическим.

Антон Силуанов заверил, что принятое Советом ЕС решение не имеет никакого значения ни для экономики, ни для бюджета страны. По словам главы Минфина, действия Евросоюза носят политический характер, а обоснования решения министр назвал «надуманными претензиями». Также Силуанов подчеркнул, что ЕС совершил по отношению к России «очередной недружественный акт».

Накануне специальная группа Совета ЕС проверила принятые в 2022 году поправки в законодательство России на предмет соответствия критериям установленного налогового управления, после чего обвинило государство в невыполнении обещанного изменения специального режима для международных холдинговых компаний. После этого было принято решение включить Россию в черный список как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам.

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