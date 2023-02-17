На экономике России не скажется включение государства в черный список ЕС

Накануне специальная группа Совета ЕС проверила принятые в 2022 году поправки в законодательство России на предмет соответствия критериям установленного налогового управления, после чего обвинило государство в невыполнении обещанного изменения специального режима для международных холдинговых компаний. После этого было принято решение включить Россию в черный список как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам.