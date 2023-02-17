Более 1000 участников зарегистрировались на X Югорский лыжный марафон

На юбилейный, X Югорский лыжный марафон за две недели с начала приема заявок зарегистрировались уже более 1000 участников. В прошлом году столько же человек прошли регистрацию за три недели. На этот раз призовой фонд гонки увеличили до 2,3 миллиона рублей.

В первый день финишировавшие первыми участник и участница получат по 150 тыс. рублей, вторыми – по 100 тыс., третьими – по 50 тыс. рублей. На второй день, 8 апреля, победившие в гонке на 50 километров свободным стилем мужчина и женщина получат по 400 тыс. рублей, занявшие вторые места – по 200 тыс., третьи – по 100 тыс. рублей, пишет muksun.fm Участники гонок обоих дней, занявшие на дистанции 50 километров с четвертого по десятое места, получат от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Спонсор марафона, банк «Открытие», выделил для этого дополнительно 300 тыс. рублей. На марафон уже зарегистрировались спортсмены из 164 городов. На гонку приедут также участники из Казахстана. Самому молодому участнику – 1 год, самому опытному – 78 лет. Мужчин заявилось на старт вдвое больше, чем женщин. Больше всего людей хотят пройти дистанцию 50 километров свободным стилем – 367 человек, а классический марафон – 75 лыжников. Еще 357 человек заявились на самую короткую дистанцию – пять километров, на полумарафон подано 246 заявок. Регистрация продлится до 6 апреля на сайте ugraloppet.ru. Для тех, кто пройдет ее раньше, предусмотрены сниженные регистрационные сборы. Марафон состоится 7 - 8 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горной). Медиахолдинг 1MI – информационный партнер Югорского лыжного марафона - 2023.