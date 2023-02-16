В России хотят сократить летние каникулы для школьников

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Как пишет Infox со ссылкой на «Кубанские новости», эксперты пришли к выводу, что летний рост детской смертности из-за травм связан именно с большой продолжительностью летних каникул.
Так, согласно статистике, летом в России смертность среди детей 5–9 лет превышает среднегодовые показатели на 21%, среди детей 10–14 лет – на 32%, у детей 15–19 лет – на 19%.
С целью искоренения тенденции авторы исследования предлагают расширять программу семейного и институционального отдыха для несовершеннолетних одновременно с постепенным сокращением летних каникул.