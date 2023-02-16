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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В России хотят сократить летние каникулы для школьников

Сегодня, 16:02
Специалисты РАНХиГС выдвинули инициативу о сокращении летних школьных каникул.

Как пишет Infox со ссылкой на «Кубанские новости», эксперты пришли к выводу, что летний рост детской смертности из-за травм связан именно с большой продолжительностью летних каникул.

Так, согласно статистике, летом в России смертность среди детей 5–9 лет превышает среднегодовые показатели на 21%, среди детей 10–14 лет – на 32%, у детей 15–19 лет – на 19%.

С целью искоренения тенденции авторы исследования предлагают расширять программу семейного и институционального отдыха для несовершеннолетних одновременно с постепенным сокращением летних каникул.

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