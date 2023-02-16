В Омске налоговая окончательно закрывает «Бизнес-Курс»

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Курс» в ближайшее время будет закрыто. Налоговая приняла решение об исключении этого юрлица из государственного реестра, причем основанием для этого названо «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».