В Омске налоговая окончательно закрывает «Бизнес-Курс»

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Курс» в ближайшее время будет закрыто. Налоговая приняла решение об исключении этого юрлица из государственного реестра, причем основанием для этого названо «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
За комментарием мы обратились к директору ООО Наталье Сухоруковой. Она объяснила, что речь идет о старой организации, выпускавшей журнал «Бизнес-Курс» и уже давно не работающей.
— Это чисто технический момент, — уточнила Сухорукова. — Предприятие, выпускающее сетевое издание, функционирует, и у нас все хорошо.
Должность директора ООО «Бизнес-Курс» Наталья Сухорукова занимает с 2006 года. Параллельно она руководит ООО «Издательский дом Курс», «Редакция журнала Бизнес-Курс», «Триэс-Регион». В «Редакции» она еще и является бенефициаром, «Курс» и «Триэс-Регион» принадлежат Сергею Сусликову.