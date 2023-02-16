Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», эксперты выдвинули предложение до 2030 года продлить действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Ожидается, что данная мера стимулирует рождаемость среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет: именно представительниц этой категории населения в Общественной палате считают самым значимым демографическим резервом. Среди других предложений по повышению рождаемости – снижение пенсионного возраста для многодетных отцов: из расчета по году за каждого ребенка, но не более чем на пять лет. Также для мужчин, на чьем иждивении находится трое и более детей до 16 лет, планируется предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.