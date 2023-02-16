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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

Сегодня, 15:11
Общественная палата РФ предложила снизить пенсионный возраст многодетным отцам в целях выхода страны из демографического кризиса.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», эксперты выдвинули предложение до 2030 года продлить действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Ожидается, что данная мера стимулирует рождаемость среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет: именно представительниц этой категории населения в Общественной палате считают самым значимым демографическим резервом. Среди других предложений по повышению рождаемости – снижение пенсионного возраста для многодетных отцов: из расчета по году за каждого ребенка, но не более чем на пять лет. Также для мужчин, на чьем иждивении находится трое и более детей до 16 лет, планируется предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.

Среди других мер – расширение использования маткапитала, программа получения высшего и среднего профессионального образования на льготной основе для детей из многодетных семей, освобождение многодетных родителей от налога на единственное имущество.

Предполагается, что Госдума рассмотрит все эти предложения в ближайшем будущем.

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