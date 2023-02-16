Эксперты: Партия "Единая Россия" лидирует в рейтингах с большим отрывом

«У меня нет сомнений, какая партия покажет себя лучше всего. Это опять же будет «Единая Россия». Но та партия, которая покажет себя на втором месте во всех четырех новых регионах, она и будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране», – заявил эксперт.