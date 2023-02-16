Эксперты: Партия "Единая Россия" лидирует в рейтингах с большим отрывом

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
От «Единой России» выступил замсекретаря генерального совета партии Сергей Перминов. Он обозначил, что фундаментальной задачей партии является формирование фракций политического большинства в каждом представительном органе, в котором будут проходить выборы, пишет "Ростовгазета".
«Мы - партия общей судьбы. И мы со своей страной проходим испытания год за годом, шаг за шагом. Каждый мандат – это абсолютная ценность для нашей партии. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который будет соответствовать ожиданиям наших избирателей», – подчеркнул депутат.
Также Перминов напомнил, что в этом сезоне для отбора кандидатов на осенние выборы «Единая Россия», как это давно заведено, проведет предварительное голосование. Состоится оно в конце мая, в нем примут участие и новые регионы России.
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов обратил внимание на заметный рост уровня поддержки населения «Единой России». За год этот показатель увеличился на 10%, таким образом, он на данный момент составляет 50-51%. Причем одобряют деятельность партии представители всех возрастных групп.
Высокий уровень доверия граждан, по мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, связан с несколькими факторами.
Личный рейтинг лидера партии, российского президента Владимира Путина, безусловно, один из главных факторов. Также на высокие позиции партии влияет то, что во время специальной военной операции именно «Единая Россия» оказывает наибольшую поддержку военнослужащим.
Не последнюю роль играет также и социальная поддержка, она оказывается как семьям мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по России на фоне непростой ситуации из-за санкций. И последнее - это активность глав регионов, большинство из которых связаны с «Единой Россией».
Политолог Данилин убежден, что партия «Единая Россия» уверенно выиграет во всех кампаниях, в которых она будет представлена, даже в традиционно сложных и новых регионах. Об этом пишет сайт ER.RU.
«У меня нет сомнений, какая партия покажет себя лучше всего. Это опять же будет «Единая Россия». Но та партия, которая покажет себя на втором месте во всех четырех новых регионах, она и будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране», – заявил эксперт.