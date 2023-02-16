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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Эксперты: ожидается падение курса рубля до 80 за доллар

Сегодня, 16:57
Рублевый курс на Мосбирже в среду инерционно снижается относительно нацвалют США, КНР и ЕС.

Согласно расчетам на «завтра» подорожание доллара составляет 45 копеек, его стоимость достигает 74,25 рубля. Нацвалюта стран Евросоюза подорожала до 79,61 рубля. Курс китайского юаня вырос до 10,84 рубля. Данные опубликовало агентство «Прайм».

По словам Егора Жильникова, представителя Промсвязьбанка, ослабление национальной валюты РФ объясняется отсутствием важных факторов поддержки. По этой причине аналитики выбирают в качестве ориентира курс доллара приблизительно в 75 рублей. Такая картина будет наблюдаться, пока на рынке не появятся экспортеры валют, активизирующиеся в налоговые периоды, пишет infox.ru.

Согласно мнению Алексея Антонова, сотрудника компании «Алор брокер», в данный момент высока вероятность коррекции курса с незначительным укреплением рубля. Однако, не следует рассчитывать на его заметный рост.

По прогнозам эксперта в области экономики Алексея Кричевского, рубль ожидают тяжелые времена. Специалист полагает, что курс нацвалюты РФ может упасть до отметки в 75 рублей за доллар, не исключен даже вариант с 80+.

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