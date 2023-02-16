Эксперты: ожидается падение курса рубля до 80 за доллар

По словам Егора Жильникова, представителя Промсвязьбанка, ослабление национальной валюты РФ объясняется отсутствием важных факторов поддержки. По этой причине аналитики выбирают в качестве ориентира курс доллара приблизительно в 75 рублей. Такая картина будет наблюдаться, пока на рынке не появятся экспортеры валют, активизирующиеся в налоговые периоды, пишет infox.ru.