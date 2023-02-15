Врач объяснил, чем может навредить поездка в жаркие страны зимой

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Он пояснил, что изменение температуры, влажности и атмосферного давления могут явить собой классический пример стресса для организма, пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
По словам специалиста, при акклиматизации человек может ощущать слабость, головную боль, скачки артериального давления и пульса, сбои в работе пищеварительной системы и изменение температура тела. Он отметил, что наиболее комфортной разницей температур является значение в десять градусов, а самой опасной — двадцать пять градусов и больше.
Для минимизации последствий акклиматизации Белан рекомендовал пить достаточно жидкости, не перетруждаться физически, не употреблять непривычную пищу и алкогольные напитки, а также достаточно спать и избегать открытого солнца. При этом врач уточнил, что хуже всего переносят акклиматизацию люди, имеющие хронические заболевания, нутритивный дефицит и астенизацию.