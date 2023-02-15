Врач объяснил, чем может навредить поездка в жаркие страны зимой

По словам специалиста, при акклиматизации человек может ощущать слабость, головную боль, скачки артериального давления и пульса, сбои в работе пищеварительной системы и изменение температура тела. Он отметил, что наиболее комфортной разницей температур является значение в десять градусов, а самой опасной — двадцать пять градусов и больше.