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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Врач объяснил, чем может навредить поездка в жаркие страны зимой

Сегодня, 12:07
Терапевт, завотделением превентивной медицины сети отечественных клиник Кирилл Белан рассказал, что при поездках в жаркие страны в зимнее время года необходимо принимать во внимание тот факт, что на акклиматизацию может уйти примерно от трех до шести дней.

Он пояснил, что изменение температуры, влажности и атмосферного давления могут явить собой классический пример стресса для организма, пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

По словам специалиста, при акклиматизации человек может ощущать слабость, головную боль, скачки артериального давления и пульса, сбои в работе пищеварительной системы и изменение температура тела. Он отметил, что наиболее комфортной разницей температур является значение в десять градусов, а самой опасной — двадцать пять градусов и больше.

Для минимизации последствий акклиматизации Белан рекомендовал пить достаточно жидкости, не перетруждаться физически, не употреблять непривычную пищу и алкогольные напитки, а также достаточно спать и избегать открытого солнца. При этом врач уточнил, что хуже всего переносят акклиматизацию люди, имеющие хронические заболевания, нутритивный дефицит и астенизацию.

#Общество
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