В США заявили о сбитом в Сирии иранском беспилотнике

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Дрон был сбит 14 февраля. Американцы утверждают, что беспилотник пытался разведать участок поддержки миссии в Коноко, пишет газета “Известия”.
Напомним, 4 января ракетный удар был нанесён по военной базе США на северо-востоке Сирии. По данным американских военных, никто не пострадал, а база не получила повреждений.
30 декабря, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, также ударили ракеты. Эта база расположена у нефтяного месторождения Эль-Омар.