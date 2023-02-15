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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В США заявили о сбитом в Сирии иранском беспилотнике

Сегодня, 09:31
По словам американских военных, они сбили в Сирии беспилотник, предположительно иранского производства, осуществлявший разведывательный полёт у военной базы США.

Дрон был сбит 14 февраля. Американцы утверждают, что беспилотник пытался разведать участок поддержки миссии в Коноко, пишет газета “Известия”.

Напомним, 4 января ракетный удар был нанесён по военной базе США на северо-востоке Сирии. По данным американских военных, никто не пострадал, а база не получила повреждений.

30 декабря, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, также ударили ракеты. Эта база расположена у нефтяного месторождения Эль-Омар.

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