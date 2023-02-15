В России обжаловали первый приговор за поджог военкомата по статье «Теракт»

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Адвокат обвиняемого подал жалобу на решение суда, вынесенное в конце января 2023 года — одного из поджигателей приговорили к 12 года колонии строго режима, из которых первые три года обвиняемому предстояло провести в тюрьме, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу Центрального окружного военного суда.
Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу, однако сроки пока неизвестны. Уточняется, что осужденный свою вину признал, но не согласился с квалификацией своего деяния как «Террористический акт». Кроме тюремного наказания, участнику дела суд назначил штраф в размере 6 тыс. рублей.
В Центральном окружном военном суде в процессе заседания подчеркнули, что срок был назначен методом полного сложения всех наказаний. Ранее против участника дела также возбуждалось дело о краже.