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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В России обжаловали первый приговор за поджог военкомата по статье «Теракт»

Сегодня, 13:47
В Нижневартовске обжалован приговор, вынесенный по делу о поджоге военкомата. Впервые в истории России такое преступление квалифицировали как «Террористический акт».

Адвокат обвиняемого подал жалобу на решение суда, вынесенное в конце января 2023 года — одного из поджигателей приговорили к 12 года колонии строго режима, из которых первые три года обвиняемому предстояло провести в тюрьме, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу Центрального окружного военного суда.

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу, однако сроки пока неизвестны. Уточняется, что осужденный свою вину признал, но не согласился с квалификацией своего деяния как «Террористический акт». Кроме тюремного наказания, участнику дела суд назначил штраф в размере 6 тыс. рублей.

В Центральном окружном военном суде в процессе заседания подчеркнули, что срок был назначен методом полного сложения всех наказаний. Ранее против участника дела также возбуждалось дело о краже.

#Общество
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