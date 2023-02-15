В России обжаловали первый приговор за поджог военкомата по статье «Теракт»

Адвокат обвиняемого подал жалобу на решение суда, вынесенное в конце января 2023 года — одного из поджигателей приговорили к 12 года колонии строго режима, из которых первые три года обвиняемому предстояло провести в тюрьме, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу Центрального окружного военного суда.