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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В России объяснили низкий уровень доверия к социальным сетям

Сегодня, 13:53
Согласно результатам проведенного ВЦИОМ опроса, 53% россиян в большей степени доверяют телевидению. Информации из социальных сетей доверяет всего 23% жителей России.

В середине января Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек из разных регионов России в возрасте от 18 лет, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на данные исследования. По данным результатов опроса, большая часть россиян доверяет ТВ, в том числе, новостям по центральным каналам — 53%, по региональным — 47%.

33% россиян доверяют информации из центральной и местной прессы, 31% граждан России доверяют информации, публикуемой в Telegram-каналах. Мессенджерам доверяют 27% жителей России, а вот социальным сетям — всего 23%. О своем недоверии информации, публикуемой в соцсетях, рассказали 43% респондентов.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объясняет высокий уровень доверия ТВ тем, что люди ориентируются на визуальную часть — «картинку». В социальных сетях они ее не видят. Кроме того, в соцсетях сложно определить, кто опубликовал информацию.

#Общество
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