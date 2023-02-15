В России объяснили низкий уровень доверия к социальным сетям

В середине января Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек из разных регионов России в возрасте от 18 лет, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на данные исследования. По данным результатов опроса, большая часть россиян доверяет ТВ, в том числе, новостям по центральным каналам — 53%, по региональным — 47%.