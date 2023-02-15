Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Парламентарий пояснил, что не исключает провозглашения эмигрантами и их потомками независимой Украины в Канаде, но пусть это будет головной болью Канады, пишет Pravda.Ru.
По словам Вассермана, подобная территория недопустима в соседстве с Россией именно потому, что польский лозунг «Украина — не Россия» на деле не соответствует действительности, так как украинцы — часть русского народа. И любая попытка отделиться, прежде всего, наносит удар по интересам самих украинцев.
Он также отметил, что те, кто рассчитывает на выгоду от отделения Украины от России, для осуществления своих планов вынуждены прибегать к принуждению, сваливая последствия на Российскую Федерацию. Поэтому все исторические попытки отделить Украину от остальной России неизбежно оборачивались террором против жителей и агрессией против РФ, резюмировал депутат.