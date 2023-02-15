В ГД дали оценку словам Кадырова насчет готовности дойти до Харькова и Одессы

Он также отметил, что те, кто рассчитывает на выгоду от отделения Украины от России, для осуществления своих планов вынуждены прибегать к принуждению, сваливая последствия на Российскую Федерацию. Поэтому все исторические попытки отделить Украину от остальной России неизбежно оборачивались террором против жителей и агрессией против РФ, резюмировал депутат.