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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

В ГД дали оценку словам Кадырова насчет готовности дойти до Харькова и Одессы

Сегодня, 07:58
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу готовности дойти до Харькова и Одессы. Он заявил, что для безопасности России нужно устранить возможность сосуществования территории под названием независимая Украина в пределах Евразии.

Парламентарий пояснил, что не исключает провозглашения эмигрантами и их потомками независимой Украины в Канаде, но пусть это будет головной болью Канады, пишет Pravda.Ru.

По словам Вассермана, подобная территория недопустима в соседстве с Россией именно потому, что польский лозунг «Украина — не Россия» на деле не соответствует действительности, так как украинцы — часть русского народа. И любая попытка отделиться, прежде всего, наносит удар по интересам самих украинцев.

Он также отметил, что те, кто рассчитывает на выгоду от отделения Украины от России, для осуществления своих планов вынуждены прибегать к принуждению, сваливая последствия на Российскую Федерацию. Поэтому все исторические попытки отделить Украину от остальной России неизбежно оборачивались террором против жителей и агрессией против РФ, резюмировал депутат.

#Политика
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