Путин заявил, что нужно обратить особое внимание на перестройку зданий

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Российский лидер подчеркнул, что после разрушительных последствий землетрясения в Турции выяснилось, что у властей были серьезные претензии к строительным фирмам, которые не соблюдали принятые нормы строительства, особенно в сейсмоопасной зоне. Об этом пишут «Известия».
Президент отметил, что в России также есть опасные с точки зрения сейсмических процессов регионы — в частности, это юг страны и Дальний Восток. В связи с этим он поручил судьям уделять особое внимание этой стороне вопроса не только при начале нового строительства, но при перестройке имеющихся зданий.