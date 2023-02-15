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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Путин заявил, что нужно обратить особое внимание на перестройку зданий

Сегодня, 12:16
После трагедии в Турции Президент России Владимир Путин провел совещание судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции, в ходе которого распорядился уделять особое внимание делам, связанным с перепланировкой помещений.

Российский лидер подчеркнул, что после разрушительных последствий землетрясения в Турции выяснилось, что у властей были серьезные претензии к строительным фирмам, которые не соблюдали принятые нормы строительства, особенно в сейсмоопасной зоне. Об этом пишут «Известия».

Президент отметил, что в России также есть опасные с точки зрения сейсмических процессов регионы — в частности, это юг страны и Дальний Восток. В связи с этим он поручил судьям уделять особое внимание этой стороне вопроса не только при начале нового строительства, но при перестройке имеющихся зданий.

#Общество
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