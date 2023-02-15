Путин заявил, что нужно обратить особое внимание на перестройку зданий

Президент отметил, что в России также есть опасные с точки зрения сейсмических процессов регионы — в частности, это юг страны и Дальний Восток. В связи с этим он поручил судьям уделять особое внимание этой стороне вопроса не только при начале нового строительства, но при перестройке имеющихся зданий.