Политолог Солонников предположил, что Путин выступит с быстрыми решениями 21 февраля

Эксперт также рассказал, что ранее его коллеги предсказывали резонансное заявление со стороны президента, которое отразится на перспективах всей спецоперации в целом, в ходе своего визита в Петербург или Сталинград. Однако эти прогнозы не сбылись, и теперь внимание общественности приковано к следующему значимому выступлению.