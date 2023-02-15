Политолог Солонников предположил, что Путин выступит с быстрыми решениями 21 февраля

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Эксперт считает, что глава государства озвучит ряд быстрых решений, которые требуется утвердить. Об этом сообщает pravda.ru.
Собеседник издания предположил, что лидер нации инициирует рассмотрение законопроектов, касающихся кадровых перестановок или СВО.
Политолог напомнил, что один раз послание уже завершилось отставкой правительства и серьезными кадровыми заменами. Не исключено, что повторение истории ждет Россию буквально через неделю. Солонников отметил, что заседание могут готовить на всякий случай. Возможно, Владимир Путин предложит решить что-либо во внеурочном, оперативном порядке.
Эксперт также рассказал, что ранее его коллеги предсказывали резонансное заявление со стороны президента, которое отразится на перспективах всей спецоперации в целом, в ходе своего визита в Петербург или Сталинград. Однако эти прогнозы не сбылись, и теперь внимание общественности приковано к следующему значимому выступлению.
Ранее стало известно, что 22 февраля состоится внеплановое заседание Государственной думы и Совфеда. Нижняя палата Федерального собрания будет заседать в первой половине дня, а Совет Федерации – в 15:00 по московскому времени.