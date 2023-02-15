Политолог Сафонов озвучил причины закрытия воздушного пространства Молдавии

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Так, первой причиной может быть, что в это время в стране приземлился кто-то, чей визит власти республики не хотели афишировать. Об этом пишет Pravda.Ru.
Другая причина может быть связана с заявлениями президента страны Майи Санду о предполагаемом государственном перевороте в республике.
“Очевидно, что на пустом месте нагнетается действующей властью Молдовы страсть по поводу того, что, якобы, Россия вынашивает какие-то чёрные замыслы в отношении молдавской государственности”, - поделился эксперт.
В то же время эксперт считает, что актуальной может быть и версия об обнаружении в небе над Молдавией некоего летательного аппарата.