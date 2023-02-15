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Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Политолог Сафонов озвучил причины закрытия воздушного пространства Молдавии

Сегодня, 17:38
По мнению политолога Андрея Сафонова, есть несколько причин почему власти Молдавии решили закрыть воздушное пространство страны.

Так, первой причиной может быть, что в это время в стране приземлился кто-то, чей визит власти республики не хотели афишировать. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

Другая причина может быть связана с заявлениями президента страны Майи Санду о предполагаемом государственном перевороте в республике.

 

“Очевидно, что на пустом месте нагнетается действующей властью Молдовы страсть по поводу того, что, якобы, Россия вынашивает какие-то чёрные замыслы в отношении молдавской государственности”, - поделился эксперт.

 

В то же время эксперт считает, что актуальной может быть и версия об обнаружении в небе над Молдавией некоего летательного аппарата.

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