Новосибирская область представила проект по реабилитации участников СВО

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Как пишет Infox, для участников СВО, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, разработан специальный проект по комплексной реабилитации, включающий психологическую и социальную поддержку. Записаться на участие в программе можно через сайт Госуслуг, МФЦ или отделы социального обслуживания.
Этот и другие вопросы социальной реабилитации обсудили 14 февраля в ходе заседания межведомственной комиссии при правительстве Новосибирской области. Замгубернатора региона Сергей Нелюбов, под руководством которого проходило заседание, рассказал, что каждому пострадавшему предоставят индивидуальную программу восстановления, куда войдет психологическая поддержка, социальная реабилитация, оздоровительная физкультура, организация досуга. Кроме комплексной реабилитации, целью программы является восстановление социального статуса участника СВО и достижение материальной независимости.