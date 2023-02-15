Новосибирская область представила проект по реабилитации участников СВО

Как пишет Infox, для участников СВО, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, разработан специальный проект по комплексной реабилитации, включающий психологическую и социальную поддержку. Записаться на участие в программе можно через сайт Госуслуг, МФЦ или отделы социального обслуживания.