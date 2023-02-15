Корпорация МСП защитила ряд субъектов малого бизнеса от незаконных проверок

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:58
Изучение данного вопроса показало, что 16 проверок субъектов МСП запланированы в нарушение действующего моратория, пишут РИА Новости. Корпорация МСП обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дополнительно изучить их правомерность. В итоге все незаконно планируемые мероприятия удалось отменить и исключить из соответствующего перечня. Аналогичная работа велась и в 2022 году — по ее результатам было отменено свыше 130 проверок.
По словам Александра Исаевича, главы Корпорации МСП, правительство планомерно работает над уменьшением административной нагрузки на предпринимателей. Уже второй год снижается количество незаконных проверок малого бизнеса благодаря взаимодействию с Генпрокуратурой. Корпорация МСП ведет мониторинг реестра планируемых проверок, а также реагирует на жалобы о нарушениях, допущенных в ходе проверок. Соответствующие обращения предприниматели оставляют на «Сервисе 360°». Исаевич отметил, что для получения актуальных оповещений на цифровой платформе МСП.РФ можно подключить соответствующие уведомления о проверках в личном кабинете.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа, на которой могут получить поддержку начинающие бизнесмены и те, кто только планирует открыть собственное дело. Данный сервис создан при участии Корпорации МСП и Минэкономразвития РФ. Цифровая платформа ведет свою деятельность в соответствии с реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов. На данный момент предпринимателям по всей России доступно свыше 20 федеральных сервисов и около 400 мер поддержки бизнеса федерального и регионального значения.