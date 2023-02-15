Корпорация МСП защитила ряд субъектов малого бизнеса от незаконных проверок

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа, на которой могут получить поддержку начинающие бизнесмены и те, кто только планирует открыть собственное дело. Данный сервис создан при участии Корпорации МСП и Минэкономразвития РФ. Цифровая платформа ведет свою деятельность в соответствии с реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов. На данный момент предпринимателям по всей России доступно свыше 20 федеральных сервисов и около 400 мер поддержки бизнеса федерального и регионального значения.